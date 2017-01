Jahresrückblick 2016 September

01.09. Torwart Manuel Neuer ist Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft. Das gibt Trainer Joachim Löw bekannt.

02.09. Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung ruft die Käufer zur Rückgabe seines Smartphones Galaxy Note 7 auf, weil Akkus in Brand geraten und explodiert waren. Am 11. Oktober wird die Produktion komplett gestoppt.



04.09. Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wird die AfD mit 20,8 Prozent zweitstärkste Kraft nach der SPD (30,6) und vor der CDU (19,0). Wie SPD und CDU hat die Linkspartei (13,2) starke Verluste. Grüne, FDP und NPD scheitern.



08.09. Nach einer Kabelpanne am Montblanc müssen 33 Menschen in Seilbahngondeln eine kalte Nacht verbringen. Am Morgen wird das Problem gelöst, alle Passagiere sind gerettet. Der Montblanc ist mit 4810 Metern Höhe der höchste Berg der Alpen.



09.09. Nordkorea testet zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Nuklearwaffe. Der UN-Sicherheitsrat verurteilt die Aktion. Im Januar hatte das kommunistische Land angeblich eine Wasserstoffbombe gezündet.



10.09. Angelique Kerber gewinnt als zweite deutsche Tennisspielerin nach Steffi Graf die US Open. In New York besiegt sie die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:3, 4:6, 6:4. Zwei Tage später löst sie die US-Spielerin Serena Williams an der Spitze der Weltrangliste ab.



16.09. Sechs Jahre nach Baubeginn legt Bahnchef Rüdiger Grube den Grundstein für das umstrittene Milliardenprojekt Stuttgart 21. Der Bahnhof soll 2021 fertiggestellt sein.



18.09. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kommen die Regierungsparteien SPD (21,6 Prozent) und CDU (17,6) auf historisch schlechte Ergebnisse. Die Grünen (15,2) müssen Platz drei an die Linkspartei (15,6) abgeben. Die AfD erobert mit 14,2 Prozent ihren zehnten Landtag. Die FDP (6,7) feiert ein Comeback. Am 16. November einigt sich Rot-Rot-Grün auf ein Bündnis unter Führung von Michael Müller (SPD).



18.09. In Rio de Janeiro enden die Weltspiele der Behindertensportler. Das deutsche Team gewinnt 18 Mal Gold. Nummer eins ist China. Die 15. Paralympics hatten am 7. September begonnen.



19.09. Ein Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos wird durch ein Feuer weitgehend zerstört. Die 3000 Bewohner fliehen in andere Gebiete der Insel. Einige von ihnen sollen den Brand gelegt haben.



26.09. Im ersten TV-Wahlkampfduell gerät der US-Republikaner Donald Trump in die Defensive. Seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton hält ihm Pleiten, Lügen und seinen Umgang mit Frauen vor. In den Debatten am 10. und 19. Oktober liefern sich beide erneut harte Wortgefechte.



28.09. Eine vom Gebiet ukrainischer Rebellen abgeschossene Rakete habe die Flugzeugkatastrohe vom 17. Juli 2014 mit 298 Toten verursacht, erklärt eine von den Niederlanden geleitete Kommission. Der Bericht nennt keine klar Verantwortlichen. Russland ist in der Kommission nicht vertreten.