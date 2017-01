Jan Neumanns Stuttgarter-Sammelsurium Nummernrevue der Vergessenen

Stuttgart - Tschorn? Brandseph? Hagenlocher? Alles Stuttgarter. Es sind die Namen jener Namenlosen, die irgendwann einmal Spuren in der Geschichte dieser Stadt hinterlassen haben, die aus dem kollektiven Gedächtnis so gut wie gelöscht sind. Eine Ahnung dieser Existenzen findet sich in Archiven, im Internet , in einer Fußnote, auf einem Grabstein. Wen interessiert‘s? Glücklicher ist, wer vergisst. Der Regisseur und Autor Jan Neumann sieht das anders, die Biografien von zwei Dutzend Töchtern und Söhnen Stuttgarts will er dem Vergessen entreißen.

Und weil den meisten Stuttgartern, die sich am Freitag zur Uraufführung von Jan Neumanns Stückentwicklung mit dem sprechenden Titel „E. Bauers Sammelsurium der unsterblichen Sterblichen“ im Kammertheater eingefunden haben, schon bald ein ähnliches Schicksal blüht, blickt das Publikum zuallererst in eine Spiegelwand auf einer verdunkelten Bühne. Als es heller wird, verblassen die Besucher im Spiegel, der eine durchsichtige Membran ist; dafür erwachen hinter der Wand schemenhafte Figuren zu neuem Leben. Die Eingangsszene hat etwas von einer Totenbeschwörung, einer Séance, die von einer Erzählerin im Trenchcoat bedeutungsschwer anmoderiert wird. Birgit Unterweger ist in den Mantel des Kriminalhauptkommissars Emil Bauers geschlüpft, der kurz vor seiner Pensionierung den Versuch unternimmt, die unheimliche Präsenz des Abwesenden zwischen Licht und Schatten zu fassen. Ein eindrücklicher Auftakt.

Jan Neumann will niemandem zu nahe treten

Doch so ambivalent der Abend beginnt, so selbstverständlich und seltsam lebensfroh geht er weiter. Zwischen fahrbaren Wandkulissen mit Fantasiegemälden etwa von gesichtslosen Porträts erzählen sechs Darsteller Geschichten von fleißigen Erfindern, ehrgeizigen Fotografen, störrischen Frömmlern. Die Beweggründe für ihr Tun vermutet Jan Neumann naiverweise im psychologisch Naheliegenden, im Allzumenschlichen, oft im Klischee. Ein Schuster namens Salomon Idler beispielsweise träumt schon im 17. Jahrhundert vom Fliegen und scheitert bei seinem Versuch kläglich. Manuel Harder mit Flügelhelm verkörpert einen beseelten Himmelsgucker. Er zieht seine Stiefeletten aus, starrt ins Nichts, schreit, dass er „über die Kohlköpfe der Cannstatter hinweg“ will. Der folgende Absturz fordert vier Hühnerleben. Idlers Ehefrau (Susanne Schieffer) keift, nach einer Ohrfeige kommt Idler wieder zu sich. Das ist höchstens skurril. Jan Neumann bleibt diskret, will niemand zu nahe treten, weshalb er auch sprachlich nur an der Oberfläche kratzt. Das Ergebnis ist eine Nummernrevue der Vergessenen. Stilübungen, die oft kaum mehr als die Bebilderung eines Wikipedia-Eintrags sind.

Den Wahnsinn, die Gier, die Dummheit als Motiv schließt Jan Neumanns Ermittler Emil Bauer von vornherein aus. Dabei ist doch jedes Archiv eine Sammlung von Lücken, die ein Glück für den Dichter, den Schauspieler bedeuten. Und wenn die Leerstelle für das Archiv konstitutiv ist, wie von dem französischen Philosphen Jacques Derrida vermutet, so müsste sie als Chance verstanden werden. Vielleicht wollte der Cannstatter Schuster gar nicht fliegen um des Fliegens willen, sondern um zu sterben? An solche Grenzen des Bewusstseins wagt sich immerhin Lea Ruckpauls Beata Sturm, welche zu Beginn des 18. Jahrhunderts für ihre Wohltätigkeit bekannt war und Eingeweihten als Sinnbild pietistischer Frömmigkeit bekannt ist. Das ist eine Lesart.

Doch Ruckpauls Darstellung tendiert zum Obsessiven, ihre Beata rennt im Ornat einer Ordensschwester mit inwändigem, flackerndem Blick gegen Wände an und offenbart mit jenseitiger Stimme, dass im Geben auch ein Nehmen sein kann. Die Nächstenliebe ist hier Ausdruck einer unbändigen Eigenliebe. Eine Interpretation, gewiss. Beatas Name aber bleibt deswegen in Erinnerung, die der anderen verschwinden wieder im Sammelsurium der Sterblichen.

Die nächsten Termine: 25. ,27., 30., 31. Januar; 2., 6., 7. Februar