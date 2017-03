Japanserie Gutes Sushi braucht gute Zutaten

Video: Redakteur Bernd Klopfer bereitet mit der Unterstützung von Yumiko Michelbach Sushi zu.

In Japan ist Sushi traditionell kein Alltagsgericht, sondern etwas zum Genießen – und dafür werden in einem guten Restaurant für einen Teller schon mal 100 Euro fällig. „Das ist nicht zum Sattessen“, betont Yumiko Michelbach. In einem guten Lokal wird deshalb der Fisch, der in der Nacht gefangen wurde, vom Küchenchef am Morgen auf dem Markt gekauft und mittags zu Sushi verarbeitet. Yumiko Michelbach findet es wichtig, auf Qualität zu achten. Und wer Perfektion anstrebt, muss auch streng sein. So wie Jiro Ono, der an einer U-Bahn-Station in Tokio ein Sushilokal betreibt – und dem in dem Film „Jiro Dreams of Sushi“ ein Denkmal gesetzt wird. Yumiko Michelbach und ihr Mann Joachim Michelbach haben die Dokumentation natürlich gesehen. Jiro lässt junge Köche bis zu zehn Jahre ausschließlich Reis kochen, bevor er ihnen weitere Arbeitsschritte überlässt. Denn gutes Sushi gelingt nur, wenn alle Zutaten schmackhaft sind – und die Basis dafür bildet der Reis.

Michelbach schwört auf kalifornischen Rundkornreis

Wer keinen Fisch mag und deswegen denkt, Sushi sei nichts für ihn, begeht einen Denkfehler. Es kann mit allem gefüllt werden, was einem schmeckt. Nur Reis sollte man mögen. Und Nori, die essbaren Meeresalgen, in die Sushi meistens eingerollt wird. Wobei: Es gibt auch Varianten ohne die Seetang-Hülle, wie einige Fotos auf dieser Seite zeigen. Eine Tasche aus gebratenem Tofu, gefüllt mit Reis (siehe Foto links unten), wäre solch eine Alternative.