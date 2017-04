Japanserie Haiku: Die kürzeste Gedichtform der Welt

Weinstadt-Großheppach. Ein Haiku ist so kurz wie ein Wimpernschlag. Traditionell ist es nur drei Zeilen lang: Die erste enthält fünf Silben, die zweite sieben, die letzte wieder fünf. Brigitta Jörns, gelernte Buchhändlerin aus Großheppach, hat vor 30 Jahren diese japanische Gedichtform für sich entdeckt. In unserer Japanserie erklärt sie, wie ihre Haikus entstehen.

Im Video: Redakteur Bernd Klopfer über die Gedichtform Haiku die kürzeste Form eines Gedichtes.

Schon als Kind hat sich Brigitta Jörns für Gedichte interessiert. „Dass ich dann am Haiku hängengeblieben bin, das ist, sage ich mal, Schicksal.“ Es ist ein warmer, fast frühlingshafter Vormittag, Brigitta Jörns sitzt in ihrem Wohnzimmer in Großheppach und blickt auf ihren Garten.

„Wir bringen unsere Enkel jeden Dienstag zum Klavierspiel“

Es ist ein Moment, in dem ein Haiku entstehen könnte – einfach aus der Beobachtung der Gegenwart. Oder aus einem Erlebnis. Es sind die scheinbar unspektakulären, alltäglichen Dinge, um die sich die aus Japan stammende Gedichtform dreht. Brigitta Jörns macht es an einem Beispiel fest. „Wir bringen unsere Enkel jeden Dienstag zum Klavierspiel“ – und genau das hat sie jüngst zu einem Haiku inspiriert.

Brigitta Jörns hat in den vergangenen 30 Jahren viele geschrieben, sei es über Amseln, Amaryllisgewächse oder ihren Aprikosenbaum, der inzwischen eingegangen ist. Sie veröffentlichte ihre Dreizeiler in Anthologien und Kalendern, war Mitglied der 1988 gegründeten Deutschen Haiku-Gesellschaft und reiste zweimal in einer Gruppe nach Japan, wo sie einheimische Dichter traf.

„Die Zeitungen kriegen waschkörbeweise Haikus geschickt“

Dabei erlebte Brigitta Jörns das Schreiben von Haikus nicht als elitäre Kunstform, sondern als etwas, das vielen Leuten Freude macht. „Die Zeitungen kriegen waschkörbeweise Haikus geschickt.“

In Berührung kam Brigitta Jörns mit Haikus das erste Mal über Grete Weber-Wassertheurer, die in Endersbach viele Jahre eine Buchhandlung betrieb – und bei der sie nach einer längeren Pause wieder ins Berufsleben einstieg. Die kurze Gedichtform gefiel der Großheppacherin auf Anhieb – und Literatur war sowieso immer ihr Ding.