Japanserie Ikebana ist mehr als nur Blumenstecken

Weinstadt/Stuttgart. Blüten allein sind nicht alles: Im Ikebana sind Blätter, Stängel, Zweige oder Gemüse genauso wichtig. Die Tradition des Blumenarrangierens wird in Japan bis heute gepflegt – und die einzelnen Schulen haben auf der ganzen Welt Zweigstellen. In unserer Japanserie haben wir einen Ikebana-Kurs von Yumiko Michelbachs Bekannter Ryoka Tabuki in Stuttgart besucht.

„Man ist immer auf dem Weg“, sagt Ryoka Tabuki. Vor mehr als zehn Jahren hat sie mit Ikebana begonnen, sie hat längst selbst Schüler – und doch gehört es zu ihrem Selbstverständnis, dass sie in der Kunst des Blumenarrangierens nie auslernen wird. Nicht umsonst wird die meditative Form des Ikebana in Japan auch Kado genannt, was so viel wie „Weg der Blumen“ heißt.

Es ist kurz vor 10 Uhr im Japanischen Honorarkonsulat in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Drei japanische Frauen und ein deutscher Mann haben sich heute zum Unterricht angemeldet, Ryoka Tabuki trifft die letzten Vorbereitungen – und ist den Jahreszeiten wie immer etwas voraus. Wer die Weidenkätzchen ansieht, die sie zum Unterricht mitgebracht hat, denkt beim Anblick der flauschigen Kugeln sofort an den Frühling – dabei herrscht draußen vor der Tür noch tiefster Winter. Da die Kursteilnehmer noch nicht da sind, ist noch etwas Zeit. Ryoka Tabuki nutzt sie, zeigt Fotos ihrer bisherigen Arbeiten und schnell wird deutlich: Ikebana ist mehr als nur Blumenstecken. Im Englischen Garten in München hat die Japanerin zum Beispiel mit Rettichen gearbeitet, auf einem weiteren Bild ist eine Weinflasche zu sehen, die für eine Flamingoblume als Vase dient. Und ein weiteres Foto zeigt ein Blumenarrangement, bei dem Gemüse ganz selbstverständlicher Bestandteil ist. Beim Ikebana, das wird schnell deutlich, interessieren sich die Leute für alles, was wächst.

„Am wichtigsten bei uns ist Kreativität“

Ryoka Tabukis Leidenschaft für diese traditionelle japanische Kunst ist erst spät entstanden. „Erst als ich im Ausland gelebt habe“, sagt sie und lächelt. Besucht hat sie die Sogetsu-Schule, die mit 90 Jahren als relativ jung gilt. Entstanden ist Ikebana schon vor vielen Hundert Jahren. Entwickelt hat sich die Kunst aus der Tradition des Blumenopfers in buddhistischen und shintoistischen Tempeln. Später widmeten sich auch die Samurai, also die japanischen Ritter, dem Ikebana. Vom späten 13. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert entwickelten sich sogar regelrechte Wettkämpfe, an denen Ritter und Mönche gleichermaßen teilnahmen. Vor rund 500 Jahren wurden schließlich erstmals verbindliche feste Regeln aufgestellt – der Beginn des ersten Stils. Heute gibt es mittlerweile 3000 unterschiedliche Schulen. Sogetsu gehört zu den drei renommiertesten: Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Ikebana auch in westlichen Ländern bekanntgeworden ist. „Am wichtigsten bei uns ist Kreativität“, sagt Ryoka Tabuki. Heißt: Wer in der Sogetsu-Schule denkt, dass er nur nachzuahmen braucht, was in Ikebana-Lehrbüchern zu sehen ist, ist auf dem Holzweg. Das heißt aber nicht, dass ein Schüler völlig freie Hand hat. Es gibt für Einsteiger 80 Lektionen, verteilt auf vier Bücher, quasi als Grundlage. Wer die besteht, beherrscht sein Handwerk schon mal ein wenig – und das wiederum ist dann die Basis für Kreativität.

Es geht nicht nur darum, hübsch auszusehen

Eugen Rausch fährt extra immer aus Öhringen bei Heilbronn zu Ryoka Tabukis Unterricht. Er hat schon viel Erfahrung in Ikebana und kommt mit einem ganzen Koffer von Werkzeug an, dazu hat er Kiefernzweige dabei, die er nach einem Sturm bei einem Spaziergang vom Boden aufgesammelt hat. Ryoka Tabuki ist ganz begeistert – und damit sind wir schon bei einem weiteren wichtigen Punkt: Wer Ikebana betreibt, findet im Blumenladen eben längst nicht all das, was er braucht. Glück hat derjenige, der einen eigenen Garten hat. Die Alternative sind Spaziergänge im Wald und ein waches Auge. „Gut sind auch Reisigsammelplätze“, sagt Eugen Rausch. Er schätzt an Ikebana, dass es eben nicht nur darum geht, hübsch und harmonisch wirkende Blumengestecke herzustellen. Vielmehr, sagt er, komme es eben auch auf Gegensätze an. Auf vertikale und horizontale Linien. Auf Winkel. Dass etwas gebogen wird, was natürlicherweise hängen würde. Damit alles hält, gibt es auch Tricks. Eugen Rausch schwört auf Schaschlikspieße und Zahnstocher. „Alles, was man in die Vase stellt, dreht sich ja sonst schnell.“ Wenn der Öhringer Kiefernzweige schneidet, dann schwört er auf Handschuhe – denn sonst drohen klebrige Hände. „Wegen dem Harz. Das habe ich von Frau Tabuki gelernt.“

Steckigel online bestellbar

Wichtig ist beim Ikebana immer, mit besonders frischen Blumen zu arbeiten. Wer das beherzigt, hat länger eine Freude daran. „Es hält dann eine Woche“, sagt Ryoka Tabuki. Wer Material fürs Ikebana kaufen will, dem empfiehlt die Japanerin Onlineshops wie www.bonsai.de und www.ikebana.de. Dort gibt es zum Beispiel die sogenannten Steckigel (auf Japanisch Kenzan), die in einem deutschen Blumengeschäft oder Gartenmarkt eher selten im Sortiment sind. Die Metallständer werden in Japan aus Zinn und Messing hergestellt. Ihr großer Vorteil: Sie korrodieren unter Wasser nicht. Zudem erleichtern sie Ikebana-Einsteigern die Arbeit: In sie können ohne großen Aufwand Blumen oder Zweige gesteckt werden.

Wer bei der Auswahl der Materialen zu wahllos ist, der macht sich das Arbeiten übrigens schwer. Zum Beispiel ist Draht im Ikebana wichtig, die Blüten, Stängel und Zweige müssen ja teilweise auch befestigt werden. Ryoka Tabuki verwendet hier speziellen Draht, auf dem ihre Finger beim Arbeiten nicht so leicht abrutschen.

Shin, Soe und Hikae zählen mehr als Winkel

Von den Winkelangaben in den Lehrbüchern sollten sich Einsteiger nicht abschrecken lassen. Die einzelnen Bestandteile des Blumenarrangements bilden im Ikebana drei Hauptlinien: Shin (Himmel), Soe (Mensch) und Hikae (Erde). Wenn die Hauptlinie Shin 45 Grad aufweisen soll, heißt das nicht, dass nun mit dem Geodreieck nachgemessen wird. Es geht darum, dass es nach Augenmaß passt. Wer also denkt, Ikebana ist so exakt und streng wie Mathematik, irrt. Kursteilnehmer Eugen Rausch muss es wissen, er ist schließlich selbst Mathe- und Physiklehrer. „Hier hat man viel Freiraum und Kreativität.“