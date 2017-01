Kaisersbach. Ein Citroen ist am Donnerstag in Kaisersbach ins Schleudern geraten. Anschließend prallte er in die Leitplanke.

Der 43-jährige Fahrer war am Morgen von Kaisersbach in Richtung Ebnisee gefahren. Das Fahrzeug kam auf der glatten Straße ins Schleudern. Am Citroen entstand ein Scahden in Höhe von rund 4 000 Euro.