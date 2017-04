Kanada Alicia Keys erhält Auszeichnung von Amnesty International

Alicia Keys will die Welt zu einem besseren Ort machen. Foto: Jose Luis Magana Foto: dpa

London - US-Sängerin Alicia Keys (36, "Girl on Fire") wird für ihre Wohltätigkeitsarbeit von Amnesty International ausgezeichnet. Wie die Menschenrechtsorganisation am Donnerstagmorgen mitteilte, wird die 36-Jährige mit dem Ambassador of Conscience Award (übersetzt: Auszeichnung als Gewissens-Botschafter) geehrt.