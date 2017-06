Karlsruhe Ex-DFB-Generalsekretär Sandrock: Von FIFA verwarnt worden

Karlsruhe.

Der ehemalige Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes, Helmut Sandrock, ist für sein Verhalten bei der Vergabe der WM 2006 nach eigenen Angaben von der FIFA lediglich verwarnt worden. "Es gab keine Strafen in Form von Geldstrafen oder Sperren. Sonst würde ich heute hier nicht sitzen. Stattdessen stand am Ende eine Verwarnung in einem rechtsgültigen Bescheid", sagte der 60-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung als neuer Geschäftsführer von Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC. "Ich habe im Zusammenspiel mit meinen Anwälten darauf verzichtet, weiter dagegen vorzugehen."