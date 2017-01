Karlsruhe Nach Angriffen auf Frauen: 22-Jähriger auf freiem Fuß

Karlsruhe.

Nach mehreren sexuellen Attacken auf Frauen in Karlsruhe ist der verdächtige 22 Jahre alte Student wieder auf freiem Fuß. Es wurde kein Haftbefehl erlassen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Es gebe gegen den jungen Mann zwar einen einfachen, nicht jedoch den für einen Haftbefehl erforderlichen dringenden Tatverdacht. Der 22-Jährige hatte sich am Donnerstag zusammen mit einem Anwalt bei der Polizei gemeldet. Die Behörden hatten zuvor Bilder der Überwachungskamera einer Straßenbahn veröffentlicht, die den mutmaßlichen Angreifer zeigen.