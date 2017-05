Karlsruhe.

Dynamo Dresden hat seine Sieglosserie beendet und gegen Absteiger Karlsruher SC beim vorerst letzten Zweitligaspiel im Wildparkstadion mit 4:3 (3:1) gewonnen. Durch die Zuschauer-Strafe für den KSC sahen nur 5972 Fußball-Fans die sportlich nahezu bedeutungslose Partie. "Wir haben es verpasst uns von den eigenen Leuten so zu verabschieden, wie wir uns das unter der Woche vorgenommen hatten", klagte KSC-Trainer Marc-Patrick Meister. In einer turbulenten Partie ging Karlsruhe durch Oskar Zawada in Führung (7. Minute). Torwart Dirk Orlishausen parierte einen Foulelfmeter von Stefan Kutschke (12.), doch Dresden drehte das Spiel noch in der ersten Hälfte. Erst traf Jannik Müller (12.), dann gelang Akaki Gogia ein Doppelpack (35./Foulelfmeter und 37.) binnen weniger Minuten. Müller machte das 4:1 (80.), ehe der KSC durch Zawada und einen von Gaetan Krebs verwandelten Handelfmeter noch Ergebniskosmetik betrieb (91.). Kutschke und KSC-Profi Benedikt Gimber verloren durch einen heftigen Zusammenprall dem Augenschein nach kurzzeitig das Bewusstsein und kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Wie mehrere Spieler berichteten, hatte Kutschke bei dem Unfall seine Zunge verschluckt. Er sollte aber noch mit der Mannschaft zurück nach Dresden reisen. Vor der Begegnung kam es zu Tumulten der Dynamo-Fans beim Betreten des Stadions. Dabei wurden nach Polizeiangaben 19 Ordner und zehn Polizisten verletzt.