Karlsruhe Polizei fahndet wegen sexueller Angriffe nach Verdächtigem

Karlsruhe.

Nach fünf sexuellen Attacken gegen Frauen in Karlsruhe sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach einem Verdächtigen. Das Bild stammt vom 21. Januar aus der Überwachungskamera einer Straßenbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Mann für alle fünf Angriffe verantwortlich ist. Vier Taten ereigneten sich im Januar. Die Frauen konnten sich jeweils losreißen und weglaufen. Ein weiteres Opfer zeigte nach Bekanntwerden der Fälle eine ähnliche Tat von Anfang Dezember an. Die Frauen beschrieben den Mann als 20 und 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß mit südländischem Aussehen. Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein und verstärkte ihre Präsenz- und Fahndungsmaßnahmen in der Stadt.