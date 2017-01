Karlsruhe Rechtsextremer Terrorverdächtiger in U-Haft

Karlsruhe.

Nach den Razzien in der rechtsextremistischen Szene sitzt der 66 Jahre alte Hauptverdächtige aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkten Haftbefehls in Untersuchungshaft. Dabei gehe es um den Vorwurf der Volksverhetzung, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Der Mann stammt aus Schwetzingen in der Nähe von Heidelberg und soll der Bewegung der "Reichsbürger" nahestehen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort.