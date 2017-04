Karlsruhe Streit um Wahl in Eppelheim: Urteil am Dienstag

Karlsruhe.

Der Streit um die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird vom Verwaltungsgericht in Karlsruhe am Dienstag entschieden. Das teilte die parteilose Kandidatin Patricia Popp nach einer Verhandlung in Karlsruhe am Donnerstag mit. Das Gericht habe nach der Anhörung bekanntgegeben, dass das Urteil am 19. April (14.00 Uhr) veröffentlicht werde. Die Justiz soll entscheiden, ob der Sieg von Popp rechtskräftig ist. Ein Bürger hatte die Wahl mit dem Argument angefochten, ein Wahlplakat habe zu nahe am Stimmlokal gehangen.