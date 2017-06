Kernen Antrag fällt durch: Keine VVS-Sozialtickets

Kernen. Sieben Gemeinderäte hatten Ebbe Kögels Vorstoß, eine Resolution zu beraten, in der die Einführung eines Sozialtickets im VVS gefordert wird, unterstützt. So wurde ein förmlicher Antrag daraus, den der Gemeinderat nun umfassend diskutierte. Am Ende fiel Kögels Antrag durch. Er hatte vorgebracht, auch in Kernen seien einige 100 Bürger als Bezieher von Transferleistungen auf verbilligte Fahrtarife angewiesen.