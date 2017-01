Kernen Auto ausgebrannt und Gebäude beschädigt

Kernen.

Am Montagmorgen gegen 1.30 Uhr brannte ein Mini Cooper in der Bachstraße. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Wagen rasch, der trotzdem völlig ausbrannte. Der Sachschaden am Auto wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Dazu wurde das Fahrzeug sichergestellt und abgeschleppt.