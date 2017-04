Kernen Bewohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Kernen.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dombovarstraße in Kernen hat Freitagnacht einen Einbrecher verjagt. Der Mann war kurz nach zwei Uhr durch laute Geräusche aufgewacht. Er begab sich in den Keller und traf auf einen Einbrecher, der sofort die Flucht ergriff. Der Unbekannte hatt sich an den vier Kellerräumen zu schaffen gemacht und nach Verwertbarem gesucht. Ohne Beute flüchtete er. Mehrere Streifen der Reviere Fellbach, Waiblingen und der Polizeihundeführer fahndeten leider ergebnislos nach dem Einbrecher.