Kernen Einbrecher geflüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Am Montagmorgen kurz vor 1 Uhr drangen Einbrecher in einen Bürocontainer in der Fellbacher Straße ein. Als sie bemerkten, dass Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden sind, flüchteten die Ganoven zu Fuß in Richtung der Felder. Die anschließende Fahndung blieb erfolglos.

Vier Stunden später wurden auch an der Eingangstüre einer benachbarten Auto-Werkstatt Einbruchsspuren festgestellt. Vermutlich versuchten dieselben Täter dort einzubrechen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass drei Personen beteiligt waren und die Diebe auf ihrer Einbruchstour ohne Beute geblieben sind.

Die Ermittlungen werden am Montag von der Polizei Fellbach fortgesetzt. Falls weiteren Personen in der Nacht Verdächtiges aufgefallen ist, sollten sich diese bitte unter Tel. 0711/ 57720 melden.