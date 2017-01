Kernen.

Am Samstagnachmittag in der Zeit von 16:30 - 20:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Kernen im Zeisigweg ein und durchsuchten die Schränke im gesamten Gebäude. Sie entwendeten diverse Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Täterfeststellung dauern derzeit noch an.