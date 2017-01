Kernen Einbrecher von Bewohnerin überrascht ZVW, 31.01.2017 17:06 Uhr

Symbolbild. Foto: Büttner / ZVW

Kernen im Remstal.

Ein schwarzgekleideter Mann stieg am Dienstag zwischen 2 Uhr und 2.15 Uhr in der Fellbacher Straße über ein offenes Fenster in ein Wohnhaus ein. Als er dabei von einer Bewohnerin ertappt wurde, flüchtete der Eindringling über die Haustüre und rannte davon. Die Polizei hat zum Vorfall die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise zu dem unbekannten Täter. Falls Anwohner etwas Auffälliges beobachten konnten, sollen sie sich bitte bei der Polizei Fellbach unter der Telefonnummer: 0711/57720 melden. Der Flüchtige soll ca. 1.70 m groß sein und einen Rucksack bei sich geführt habe n.

