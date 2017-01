Kernen Eisenbahn-Romantiker Hagen von Ortloff

Kernen-Rommelshausen. Bodenständigkeit ist es, die Hagen von Ortloff ausmacht. Bekannt aus der SWR-Sendung „Eisenbahn-Romantik“, präsentiert er sich in seiner Wahlheimat Rommelshausen als zugänglicher Mann vom Ort. Beim Nachmittag der älteren Generation im evangelischen Gemeindehaus zeigte er am Dienstagnachmittag kurze Bahnfilme.

Er lässt sich auf Kernener Festle blicken, hält ab und an Vorträge bei Kirchengemeinden und Vereinen, seine Telefonnummer ist öffentlich. Hagen von Ortloff hat bei all seiner Bekanntheit keinerlei Berührungsängste: Er ist eine Lokalgröße zum Anfassen. „Ich war schon immer bodenständig und bleibe das auch“, sagt der langjährige Moderator und Redaktionsleiter der SWR-Sendung „Eisenbahn-Romantik“ mit einem Achselzucken. Selbstverständlich für ihn, sich an seinem Wohnort Rommelshausen einzubringen.

Immer noch viel unterwegs

Am Dienstag hielt er einen Filmvortrag beim Nachmittag der älteren Generation im evangelischen Gemeindehaus Rommelshausen. Dort zeigte er seinen Zuschauern bei einem Glas Wein kurze Filme über stillgelegte, gut genutzte und wiederbelebte Zugstrecken: Szenen aus der Zeit der oberschwäbischen Federseebahn, Panoramablicke auf die schweizerische Berninalinie, Aufnahmen von US-amerikanischen Museumslinien wie der Sugar Pine Railroad. Auch bei anderen Gemeinden, Vereinen und an der Volkshochschule hält er Vorträge, wenn es sein Terminkalender hergibt.

Von Ortloff ist nämlich immer noch viel unterwegs. Er ist bei einem Verlag tätig und moderiert dort unter anderem Eisenbahnfilme. Außerdem besucht er Bahn- und Spielzeugmessen in Städten wie Nürnberg, Dortmund, Leipzig oder München und sammelt Eisenbahnkinderbücher. „Das Thema Eisenbahn ist ja mein Leben“, sagt er mit beiläufiger Selbstverständlichkeit.

Seine Lieblingsbahn: Die Schweizer Berninalinie

Dabei muss für ihn aber Zeit für die Familie bleiben. Mit Sohn und Enkel geht er ins Fußballstadion, Bundesliga-Spiele anschauen. „Familie ist mir sehr wichtig“, kommentiert er. Zu lang will er bei allem Unternehmungsgeist von ihr nicht getrennt sein: „Ich bin gerne auf Achse, ich bin gerne zu Hause. Das ist ein Wechselspiel.“

So präsentiert sich von Ortloff als zugänglicher Nachbar und fest verwurzelter Familienmensch. Sein sympathisches Auftreten wird zurückgespiegelt: Bei vielen Gästen des Seniorennachmittags ist von Ortloff sichtlich beliebt. Ein Mann legt ihm vertraulich die Hand auf die Schulter, als er ihn als Vortragsredner zu einer Gruppe einlädt. Ein anderer Senior berichtet ihm mit breitem Lächeln, wie der frühe Nachmittag bei ihm lange Zeit für die Eisenbahn-Romantik reserviert war. Eine adrette weißhaarige Dame lauscht mit entzücktem Blick, wie von Ortloff von seiner Lieblingsbahn, der Berninalinie, berichtet. Ein Mann mit geistiger Behinderung lässt ihm selbstgemalte Bilder überbringen.

„Das macht mich irgendwie stolz oder freut mich“, sagt von Ortloff über solche Begegnungen. „Das ist so ähnlich wie der Applaus für den Künstler.“