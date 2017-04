Kernen im Remstal Drei Einbrüche in einer Nacht

Kernen im Remstal. In der Nacht zum Mittwoch wurden in Rommelshausen drei Einbrüche verübt. Dabei entwendeten die Diebe Bargeld und zwei größere Schokohasen.

Einen Tatzusammenhang erscheint für die Polizei als sehr wahrscheinlich. Unbekannte brachen in der Friederichstraße in ein Friseurgeschäft, in der Stettener Straße in ein Cafe sowie in das örtliche Bürgermeisteramt ein. Zugang zu den Gebäuden verschafften sich die Täter über aufgebrochene Fenster und Türen.

Die Diebe erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Aus dem Cafe wurden außerdem zwei größere Schokohasen gestohlen. Der Gesamtschaden an Inventar und Gebäuden wurde vorläufig auf ca. 8000 Euro beziffert.

Die Polizei Kernen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Tatnacht etwas verdächtiges festgestellt hat, soll sich unter Tel. 07151/ 41798 melden.