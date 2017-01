Kernen im Remstal.

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwochvormittag einen in der Rommelshauser Straße abgestellten VW Bus. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Am VW Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.