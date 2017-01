Kernen Malathounis ist der beste griechische Koch Deutschlands

Kernen-Stetten.

Joannis Malathounis ist der beste griechische Koch in Deutschland. So steht es in dem Gastro-Führer, der der Februarausgabe des Magazins "Feinschmecker" beiliegt. Darin werden die besten ausländischen Restaurants vorgestellt. Aus der Region schaffte es nur der Stettener Koch, der vor zwei Jahren mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, auf einen Platz ganz weit oben.