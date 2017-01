Kernen.

Wie bisweilen festgestellt oder angezeigt wurde, haben Unbekannte in der Silvesternacht an mindestens 11 geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Der Tatort erstreckt sich vom Pirolweg bis in den Finkenweg. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist bislang noch nicht beziffert. Anwohner oder Passanten, die hierzu Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.