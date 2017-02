Kernen.

Ein 39-jähriger Autofahrer stieß am Dienstagabend mit einem Wildschein zusammen. Der Mann befuhr kurz nach 20 Uhr die Landstraße in Richtung Esslingen, als in einer Kurve ein Wildschein auf die Fahrbahn lief. Das Tier prallte linksseitig gegen den vorbeifahrenden VW Polo. Das Tier wurde zwar vom Pkw weggeschleudert, blieb dabei aber offenbar unverletzt. Am Unfallauto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.