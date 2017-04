Kernen Nachtwanderer alarmieren die Feuerwehr

Kernen.

In der Nacht zum Freitag haben auf einem Wiesengrundstück in Kernen Strohballen gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Ballen angezündet worden sind. Eine Jugendgruppe, die auf Nachtwanderung war, bemerkte den Brand in Verlängerung zur Dombovarstraße gegen 1:58 Uhr und verständigte sofort die Feuerwehr. Die Abteilung Rommelshausen musste mit acht Mann und zwei Fahrzeugen anrücken um den Strohballen zu löschen und ein Ausbreiten des Brandes auf die anderen Strohballen zu verhindern. Der angerichtete Schaden ist bislang unbekannt.