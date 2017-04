Kernen Schriftzug auf Hauswand geschmiert zvw, 11.04.2017 09:57 Uhr

Symbolbild. Foto: Schneider / ZVW

Kernen.

Jemand hat in der Nacht zum Montag (10.4.) eine Hauswand in der Waiblinger Straße in Rommelshausen mit einem 1,5 Meter langen Schriftzug verunziert. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Kernen unter der Telefonnummer 07151/4798 entgegen.

