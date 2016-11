Kernen Skywalk: So läuft der Bürgerentscheid am Sonntag

Steg oder kein Steg? Über diese Frage dürfen am 27. November rund 12 500 Kernener entscheiden. Bei dem Bürgerentscheid können sie in zwölf Wahllokalen für oder gegen den umstrittenen Aussichtssteg am Naturdenkmal Sieben Linden stimmen. Besonders knifflig: Wer für den Steg ist, muss dabei mit Nein stimmen, die Gegner mit Ja. Wir veröffentlichen die Ergebnisse am Abend in einem Liveticker auf zvw.de.