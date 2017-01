Kernen Unfall beim Abbiegen ZVW, 03.01.2017 16:04 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Kernen.

Eine 57-jährige Smart-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 11 Uhr in der Stettener Straße nach rechts vor einem Gebäude einparken. Hierzu fuhr sie in einem großen Linksbogen die Parklücke an. Weil die Smart-Fahrerin ihren Blinker nicht benutzte, wurde dies von der nachfolgenden 37-jährigen Skoda-Fahrerin falsch gedeutet. Diese fuhr nun rechts am Pkw Smart vorbei. Beim Rechtsabbiegen stieß nun die 57-Jährige gegen den Wagen der Skoda-Lenkerin. Am Smart entstand kein Sachschaden, am Skoda ca. 1500 EUR.

