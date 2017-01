Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Hegnacher Straße gewaltsam ein. Die Täter erbeuteten geringe Barmittel und Schmuckstücke. Sollten bei der Tatbegehung verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 zu melden.