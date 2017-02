Kernen Zusammenstoß im Kreisverkehr zvw, 02.02.2017 16:33 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Kernen.

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr ist in Kernen ein Schaden in Höhe von circa 3500 Euro entstanden. Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer hatte am Donnerstag (2.2.) gegen 12 Uhr die Karlstraße stadtauswärts befahren. Als er in den Kreisverkehr an der Einmündung Schafstraße einfuhr, stieß sein Wagen mit dem Toyota einer 46-Jährigen zusammen.

1