Kickers verspielen Führung Wieder mitten im Abstiegskampf

Völklingen - Die Partie der Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga hatte am Sonntag etwas von einer Geisterkulisse, weil der Gastgeber 1. FC Saarbrücken aufgrund einer Strafe unter einem Teilausschluss der Zuschauer spielte. So waren in Völklingen, wo Saarbrücken seine Begegnungen wegen des eigenen Stadionumbaus austrägt, nur 566 Sitzplatz-Karten in den Verkauf gekommen. Darunter gingen etwa 70 an die Gäste, nachdem die Kickers-Spieler ihr Kontingent den eigenen Fans zur Verfügung gestellt hatten.