Kirchberg a.d. Murr Containerbrand greift auf Haus über

Wieder ein Containerbrand im Kreis - diesmal in Kirchberg. Foto: Benjamin Beytekin

Kirchberg an der Murr

Kurz nach 23 Uhr am Donnerstagabend ( 13.04. ) geriet ein Absetzcontainer mit altem Hausrat in der Kirchberger Bahnhofstraße in Brand. Der Container stand vor einem Garagentor eines momentan leerstehenden Mehrfamilienhauses. Ein beherzter Nachbar löschte bis zum Eintreffen der Feuerwehren Kirchberg und Steinheim mit einem Gartenschlauch.

Ein Ausbreiten des Feuers auf einen Öltank und das Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz. Die Bahnhofstraße war während der Löscharbeiten gesperrt.