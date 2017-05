Kirchberg an der Murr.

Unbekannte haben auf dem Gelände der Grund- und Hauptschule brennendes Papier in ein gekipptes Fenster gesteckt. Zum Glück bemerkten Bewohner in der Schulstraße am Samstagabend gegen 19.20 Uhr den Brandgeruch sehr rasch, so dass sie das Feuer mit einem Eimer Wasser ablöschen konnten. An dem angesengten Kunststofffenster entstand geringer Sachschaden. Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/ 9090 entgegen.