Kirchberg an der Murr Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt zvw, 04.02.2017 15:13 Uhr

Symbolbild Foto: Jens Wolf/dpa

Kirchberg a. d. Murr.

Ein Gauner betrat am Freitag, gegen 14.30 Uhr, in der Schillerstraße über die Scheune das Haus einer 96-Jährigen. Als die Dame ihn bemerkte, zeigt er ein Schreiben vor, indem er mutmaßlich eine Hilfsbedürftigkeit vorspiegelte. Die 96-Jährige war so nett und gab dem Mann etwas zu essen sowie zehn Euro. Da dieser nur gebrochen deutsch sprach, zeigte er auf seine Socken, was die 96-Jährige dahingehend interpretiert, dass der Unbekannte Socken bräuchte. In ihrer Gutmütigkeit verließ sie das Zimmer um Socken zu holen, was der Täter nun ausnutzte und den Geldbeutel mit Bargeld entwendete. Der Gauner war circa 30 bis 35 Jahre alt, war circa 1,70 Meter groß und hatte dunkle, kurze Haare. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Backnang, unter Telefon 07191/909-0, entgegen.

0