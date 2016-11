Kirchberg/Murr Grundschule geräumt wegen Gasgeruch

Am Freitagvormittag rückte die Feuerwehr in Kirchber a.d. Murr aus. Foto: Benjamin Beytekin

Kirchberg/Murr: Gasgeruch in der Nähe einer Übergabestation der Gasversorgung, das kann schon einen größeren Einsatz rechtfertigen. Erst recht, wenn eine Grundschule in der Nähe ist. Die Schüler wurden vorsichtshalber in der Tunrhalle untergebracht.