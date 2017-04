Kirchheim/Teck Sohn verletzt Mutter mit Messer

SEK-Einsatz in Kirchheim/ Teck - Ötlingen: Mann verletzt mit Messer seine Mutter und flüchtet auf Dach Foto: www.7aktuell.de | Oskar Eyb

Kirchheim.

Ein Familienstreit hat in der Linkstraße in Kirchheim (Landkreis Esslingen) ein Großaufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen kurz vor 19 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem 40-jährigem Deutschen und seiner 65 Jahre alten Mutter. Nachdem der 40-Jährige seine Mutter oberflächlich mit einem Küchenmesser im Halsbereich verletzte hatte, begab er sich auf das Dach des dreistöckigen Mehrfamilienhauses und drohte herunterzuspringen.Einsatzkräfte sperrten daraufhin den Bereich weiträumig ab. Kurz vor 21.30 Uhr brachten Spezialeinsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz den Mann unverletzt vom Dach. Der offensichtlich unter psychischen Problemen leidende Mann ist bereits einschlägig polizeibekannt und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.