Erkennen - Aktivieren - Abspeichern, Teil 2 Pferde mit Chips im Nacken

Althütte. Was ist „schlimmer“, Pferde mit Brandzeichen zu versehen oder ihnen einen winzigen RFID-Chip unter die Haut ins Körpergewebe im Nacken zu implantieren? Oder ist beides genauso wenig „schlimm“? Über diese Fragen wird auch heute noch, rund acht Jahre nach der EU-Verordnung zur Chip-Pflicht für neugeborene Pferde, in der Pferdezüchter- und Reiter-Szene diskutiert.

Die Muskeln zittern. Die Augen sind weit aufgerissen. Mit dem Gewicht seines ganzen Körpers und empörtem Wiehern sträubt sich das zehnmonatige Fohlen dagegen, am Zügel aus dem Stall geführt zu werden. „Sie ist es noch nicht so gewöhnt, am Zügel zu laufen“, sagt Markus Konrad. Der Althüttener Pferdezüchter wedelt mit abgehefteten Schriftstücken in der Hand hinter dem Hinterteil des Fohlens geräuschvoll in der Luft. Die Braunschecke folgt ihrem Fluchtinstinkt und trabt aus dem Stall auf den Hof des Gestüts Hahnenhof hinaus.

Als der Tierarzt Dr. Michael Zender kurze Zeit später auf dem Pferdehof eintrifft, lenkt Konrad die Braunschecke mit Futter ab. Zender nähert sich dem Tier und beruhigt es mit Streicheleinheiten. Derweil zückt er das Radiofrequenz-Identifizierungs-(RFID)-Lesegerät, führt es behutsam an den Pferdenacken und demonstriert, wie der implantierte Körperchip ausgelesen wird. „Die Erkennung funktioniert nur im absoluten Nahfeldbereich, orten aus der Ferne können sie ein Tier garantiert nicht“, sagt Zender. Eine 15-stellige Nummer erscheint in der Digitalanzeige. „Das ist die unverwechselbare ID, die Registrierungsnummer dieses Pferdes.“

Am offenen Kofferraum seines Autos zeigt der Tierarzt aus Rudersberg ein Mikrochip-Set in Originalverpackung. Die Mikrochips werden mit Eindrückvorrichtung ausgeliefert und kosten zehn bis 20 Euro. Dr. Zender erläutert, wie der Mikrochip „implantiert“ wird. Die Eindrückvorrichtung ist vorne spitz wie eine Nadel und hohl, damit die Mini-Kapsel mit dem Mikrochip unter die Haut geschoben werden kann. Der Mikrochip steckt in einer winzig kleinen Glas-Kunststoff-Kapsel, die weniger lang ist als ein Ein-Cent-Stück im Durchmesser. Auf dem Mikrochip ist ausschließlich die Registrierungsnummer des Tieres gespeichert.

Eine Folge von Seuchen

Mit EU-Verordnung von 2008 müssen alle ab dem 1. Juli 2009 geborene Equiden – das sind Pferde, Ponys, Esel, Zebras und ihre Kreuzungen – so einen Mikrochip tragen. Deutschland hat diese Verordnung national umgesetzt. Equiden, die bereits einen gültigen Pass besitzen, müssen nur dann nachträglich gechippt werden, wenn sie als Turnierpferd (LPO) eingetragen werden sollen.

„Es ist hierzulande mittlerweile Standard, dass die Chips den Pferden auf der linken Halshälfte, mittig in der Region des Nackenbandes, zwischen Genick und Widerrist, eingesetzt werden“, sagt Zender und bestätigt damit entsprechende Angaben des Veterinäramtes dieser Zeitung gegenüber. Die Kennzeichnungspflicht bei Fohlen besteht spätestens im Alter von zwölf Monaten.

Die EU-Behörden hatten sich nach den wiederkehrenden Seuchen der 1990er und 2000er Jahre, wie BSE bei Rindern, Schweinepest und Scrapie bei Schafen, dazu entschlossen, die Registrierung und Identifizierung von Nutztieren zu verbessern und zu vereinheitlichen – um im Seuchenfall schneller und gezielter reagieren zu können. „Bei Rindern und Schafen gibt es nunmehr die Doppel-Kennzeichnungspflicht mittels Ohrmarken. Bei Equiden ist die Chippflicht gekommen. Die Registrierungsnummer auf dem Chip ist in der Eigentumsurkunde und im Equidenpass vermerkt. Zusätzlich muss jedes Pferd über ein grafisches Signalement (siehe Foto unten in der Mitte der Seite) im Equidenpass identifizierbar sein“, erläutert Zender.

Für die Überprüfung und die Registrierung sind die Veterinärämter zuständig. Die Registriernummer jedes Pferdes ist in einer bundesweiten zentralen Datenbank namens „Hi-Tier“ (HIT, Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) mit entsprechenden Informationen über Pferd und Halter „verheiratet“. Das HIT wird vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschat und Forsten betreut.

Die Braunschecke wird unruhig. Markus Konrad lässt sie wieder zurück in den Stall führen. Oben in der guten Stube am Küchentisch geht die Diskussion über Für und Wider von Körperchips für Pferde los. Konrad hält sie für überflüssig. Wirklich fälschungssicher wäre sowieso nur DNA, findet er. Auch höre man in der Szene „in den Sozialen Medien Geschichten von Entzündungen nach der Implantation oder Ähnlichem oder sogar von unter der Haut verrutschten Chips“. Selbst habe er jedoch noch keine Komplikationen deswegen bei seinen Pferden erlebt, so Konrad. Immerhin besteht seine Zucht aus rund 30 Pferden und pro Jahr müssen durchschnittlich vier Fohlen gechippt werden. Konrad setzt parallel weiterhin auf das Brennen. „Brandzeichen sind eine Tradition, die ich fortführen möchte.“ Er habe den Eindruck, dass es den Tieren genauso wenig oder viel ausmacht wie das Implantieren eines Chips. „Manche Fohlen reagieren gar nicht.“

Tierarzt Dr. Zender sagt, wenn man beim Hineindrücken des Chips ins Gewebe auf Sterilität achte und die Einstichstelle danach desinfiziere, sei ein solches Mini-Implantat völlig unbedenklich. „Mittlerweile sind es die Pferdezuchtverbände, die auf Massenveranstaltungen 100 oder mehr Fohlen nacheinander chippen.“ Da gebe es dann schon mal einzelne Vorfälle wie den, dass ein Fohlen vor lauter Stress ausrutscht und sich Knochenbrüche zuzieht.

Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg (PZV BW) war weder telefonisch für eine Stellungnahme erreichbar noch reagierte er auf eine Mailanfrage dieser Zeitung.

Die Zahl der registrierten Pferde im Rems-Murr-Kreis Per Registrieranträge der Halter sind zurzeit 3574 Equiden, also Pferde, Esel und deren Kreuzungen im Rems-Murr-Kreis gemeldet.

619 Halter sind registriert. Die Besitzer sind nicht registriert, daher sind darüber keine Zahlen vorhanden.

„Dass ein Chip bei einem Pferd verrutscht, habe ich noch nicht erlebt, der Außenkunststoff der Kapsel ist extra angeraut, das Gewebe am Hals der Pferde sehr stramm“, sagte Zender. Früher habe er als Tierarzt noch mehr Pferde gechippt, viele Züchter griffen heute eher auf die Angebote der Verbände zurück.

Zu ihm in die Praxis sei jedoch schon mal eine Dame mit ihrem Hund gekommen und habe gesagt: „Herr Doktor, der Chip unter der Haut ist im Nacken-/Schulterbereich des Tieres nicht mehr auffindbar. Durch Zufall haben wir ihn dann oberhalb der Pfote des Hundes ausfindig gemacht. Der war subkutan dort hingewandert. Gesundheitlich ist das zwar unbedenklich, weil der Chip ja so klein ist, aber es ist halt blöd, wenn man bedenkt, dass die Chips zur schnellen Identifizierung dienen sollen“, sagt Zender. (Freiwillige Chips für Haustiere werden in einer gesonderten Folge der Artikelserie behandelt werden.)