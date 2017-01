Korb 19-Jährige verliert Kontrolle übers Auto zvw, 18.01.2017 10:46 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Korb.

Eine 19-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta hat am Dienstag (17.1.) gegen 19.30 Uhr auf der Holzstraße in Korb die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Fiesta krachte gegen einen geparkten BMW X5. Die junge Autofahrerin hatte Glück und blieb bei der Karambolage unverletzt. Am BMW ist ein Schaden von etwa 6000 Euro zu verzeichnen. Der Schaden am Fiesta beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

