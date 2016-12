Korb Auto überschlägt sich zvw, 23.12.2016 11:41 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Korb.

Den Überschlag seines Fahrzeuges hat ein 52-Jähriger in Korb unbeschadet überstanden. Der Dacia-Fahrer war am Donnerstagmittag (22.12.) bei Korb mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann hatte kurz nach 12 Uhr die Kreisstraße von Winnenden in Richtung Korb befahren, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr mit seinem Auto gegen eine Böschung. Es entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden von circa 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

