Korb/B14 Unfälle verursachen Stau

Auf Höhe der Anschlussstelle Schwaikheim der B14 in Fahrtrichtung Winnenden ereigneten sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr kurz hintereinander zwei Unfälle bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden. Ein Rückstau von rund fünf Kilometern war die Folge.

Vermutlich schlief ein 70 Jahre alter Fahrer zunächst am Steuer seines BMWs ein und prallte dadurch gegen die Schutzplanken rechts und links der Fahrbahn. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, sodass er abgeschleppt werden musste.

Aufgrund dieses Unfalls bildete sich bereits ein Stau, in dem es zu einem Folgeunfall kam. Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den BMW eines 27-Jährigen auf. Durch die Wucht wurde der BMW noch auf einen davor stehenden Mercedes aufgeschoben, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde.

Bei dem Unfall zog sich die Beifahrerin (Alter noch nicht bekannt) des Verursachers zumindest einen Schock zu. In dem BMW wurde der Fahrer selbst sowie einer der drei Mitfahrer (Alter noch unbekannt) zumindest leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der Mercedes des Verursachers sowie der BMW mussten abgeschleppt werden.