Am Himmelfahrtstag und am vergangenen Sonntag feierte der Männergesangverein Kleinheppach auf dem Kleinheppacher Kopf traditionelles Bergfest. Tauziehen am Sonntag (28. Mai) mit den Champions von "Gundelsbach zieht", der Feuerwehr und der sich spontan zusammengefundenen "Baumschubser". Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke!