Korb Brutaler Überfall: Räuber zeigt Reue

Korb. Wie dreist und gefühllos muss ein Täter sein, der eine wehrlose alte Frau überfällt? Ein 17-jähriger Schüler hat einer 81-jährigen Dame in Korb Schlimmes angetan, nur um an ihre Handtasche zu kommen. Das ist Monate her – und jetzt hat sich der Jugendliche der Polizei gestellt.

Nach einem Raub „bricht eine Welt zusammen für die Leute“, sagt Lothar Seidel vom Weißen Ring in Waiblingen. Der Weiße Ring kümmert sich um Opfer von Straftaten. Die 81-Jährige hat es schlimm erwischt: Sie erlitt bei dem Überfall schwerste Verletzungen am Oberkörper und verbrachte längere Zeit im Krankenhaus und in einer Reha-Einrichtung. Der Schüler hatte sie an der Ecke Daimler-/Boschstraße in Korb am Nachmittag des 6. Mai, einem Freitag, am Arm gepackt und zu Boden gerissen, bevor er mit der Handtasche der alten Dame verschwand.

Raub und Körperverletzung – das sind keine Kleinigkeiten. Der 17-Jährige scheint sich mächtig zu schämen: Bei der Polizei sagte er am Freitagabend aus, ihn plage sein schlechtes Gewissen. Deshalb ging er von sich aus zur Polizei und gab sich als Übeltäter zu erkennen.

Bisher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten

Nun landet sein Fall bei der Staatsanwaltschaft. Aller Wahrscheinlichkeit nach folgt eine Verhandlung am Amtsgericht. Dieses wird entscheiden, wie der 17-Jährige seine Taten sühnt. Wegen seines jungen Alters ist „zwingend Jugendstrafrecht anzuwenden“, erläutert Michael Kirbach, der Direktor des Amtsgerichts Waiblingen. Dass der junge Mann sich freiwillig der Polizei gestellt und seine Taten zugegeben hat, wird das Gericht sicher anerkennen und honorieren, zumal der 17-Jährige laut Polizei bisher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Bei der Vernehmung gab er Geldsorgen als Grund für den Überfall an.

Ziel in Jugendstrafverfahren ist, die jungen Täter möglichst wieder in die Spur zu bringen und sie davor zu bewahren, auf die schiefe Bahn abzurutschen. An Einsicht fehlt es dem jungen Handtaschenräuber offenbar nicht, sonst wäre er nicht aus freien Stücken zur Polizei gegangen. Das Jugendstrafrecht „ist geprägt vom Erziehungsgedanken“, erklärt Michael Kirbach. Erst „wenn alles nichts hilft“, verhängt ein Gericht längere Haftstrafen. Maximal zehn Jahre sind in Jugendstrafverfahren möglich, selbst bei Mord.

Persönliche Entschuldigung sei heilsam

Erhebt ein Staatsanwalt Anklage gegen den 17-Jährigen wegen Körperverletzung und Raub, kann das Gericht aus einem reichen Fundus an Konsequenzen schöpfen. Es kann Weisungen und Auflagen erteilen, Arbeitsstunden auferlegen, Geldbußen oder einen Arrest anordnen. Zuvor kümmert sich die Jugendgerichtshilfe um den Fall, beleuchtet beispielsweise die familiären Verhältnisse des jungen Delinquenten und bewertet aus sozialpädagogischer Sicht, was im Einzelfall Sinn macht.

Sehr heilsam könnte es für den 17-Jährigen sein, wenn er der alten Dame gegenübertreten, sich persönlich entschuldigen und ihr das Geld zurückgeben müsste. Solch einen Täter-Opfer-Ausgleich, begleitet von ausgebildeten Fachleuten, hält Lothar Seidel vom Weißen Ring „grundsätzlich für sinnvoll, wenn es machbar ist“, sprich: wenn das Opfer das möchte und bereit ist, eine Entschuldigung anzunehmen – und der Täter wirklich Reue zeigt.

Für das Opfer hat ein Überfall wie jener in Korb üble, lang anhaltende Folgen. Lothar Seidel kennt kaum jemanden, der über so ein Ereignis „locker hinweggehen“ könnte. Das Gericht hat nun laut Michael Kirbach die Aufgabe zu zeigen: „So geht es nicht.“