Korb Bürgermeisterkandidat Manfred Heinrich stellt sich vor

Bürgermeisterkandidat Manfred Heinrich vor den Häusern in der Korber Lindenstraße, bei denen er sich einen Drogeriemarkt vorstellen kann. Es sei falsch gewesen, die Verhandlungen mit den Eigentümern an die STEG zu delegieren, kritisiert er. Foto: Schechinger / ZVW

Korb. Manfred Heinrich will da rein – ins Korber Rathaus. 17 Jahre saß der Fernsehtechnikermeister für die CDU im Gemeinderat. Er fiel als Querdenker auf, der das teure Bauprojekt Grundschule Urbanstraße als Fehlinvestition geißelte, lieber in der Brucknerstraße bauen würde, ohne den Standort Urbanstraße preiszugeben. Auch die Planung zum Dorfhaus Kleinheppach hält der Kommunalpolitiker für falsch. Sein Credo: „Ich fühle mich Korb verpflichtet.“

Im Video: Der Bürgermeisterkandidat für Korb Manfred Heinrich stellt sich vor.

Er sei nicht Querdenker, sondern Vordenker, sagt der 65-Jährige. Gegen den Mainstream im Gemeinderat musste der CDU-Mann mit seinen unkonventionellen Ideen aber wiederholt klein beigeben, da stand er quer. Zu viel habe der Korber Gemeinderat in den vergangenen Jahren abgesegnet, weil er nicht im Bilde war, beklagt Manfred Heinrich jetzt, der mittlerweile auch sein CDU-Parteibuch zurückgab.

„Postfaktische“ Kultur des Entscheidens

So würden in Korb das Gemeindehaus, die Feuerwehr, der Bauhof teuer saniert und zum Schluss noch angestrichen, ohne die Dachdämmung zu reparieren und die unisolierten Fenster auszutauschen. „Mietminderung!“, ärgert sich Heinrich. „Das alles hat der Gemeinderat beschlossen, weil er unzureichend und falsch informiert war.“ Diese nicht an den Gegebenheiten orientierte, für Heinrich daher „postfaktische“ Kultur des Entscheidens will er als Schultes beenden.

Ein weiteres Beispiel für mangelnde Faktenkenntnis sieht er im aktuellen Sanierungs- und Bauprojekt Grundschule Urbanstraße, dessen kalkulierte Kosten jetzt bei 8,6 Millionen liegen. Tendenz steigend. Es sei die „größte Fehlinvestition“ der Gemeinde Korb, wettert der Bewerber um den Korber Bürgermeisterstuhl.

Friedrich Zimmerle, Heinrichs früherer Fraktionschef, malte jüngst im Gemeinderat das Schreckgespenst „zehn Millionen“ an die Wand. „Die Sanierung der Urbanschule mit Anbau ist eine Übergangslösung, eine Notlösung aus Sparsamkeitsgründen und nicht zukunftsfähig“, behauptet Heinrich, der schon als Gemeinderat das Gremium zur Umkehr aufrief. „Die Sanierung wurde postfaktisch entschieden, auf falschen Annahmen basierend und ohne Weitblick.“

Manfred Heinrich setzt nicht auf den Schulcampus

Sein Gegenmodell heißt nicht Schulcampus. Er will keine komplette Zusammenfassung von Primar- und Sekundarstufe der Korber Gemeinschaftsschule an einem Standort. Manfred Heinrich plädiert für einen Neubau an der früheren Keplerschule für neun Klassenzimmer, so dass die Grundschule dort zweizügig gefahren werden kann.

Die „Urbanschule“ bliebe mit diesem Konzept als „heimelige Schule für 150 Kinder“ erhalten, wobei die Fenster sofort, Dach und Südfassade erst ab 2019 nach Fertigstellung des Neubaus Brucknerstraße gerichtet werden könnten.

„Eine billigere Mensa wie die da draußen gibt’s nicht“

„Die dann 450 Schüler in der Brucknerstraße hätten dort drei Sportplätze, drei Sporthallen und das Hallenbad zur Verfügung und könnten somit sehr günstig als Sportschule anerkannt werden“, glaubt der 65-Jährige. Auch die teure Mensa in der Urbanstraße erübrigte sich mit dem Schulneubau.

Durch Einbeziehung der Sauna als Küche und durch den Anschluss des Eingangsbereichs an die bestehende Mensa in der Remstalhalle ließe sich die dortige Kapazität deutlich erhöhen. „Eine billigere Mensa wie die da draußen gibt’s nicht“, appelliert Manfred Heinrich. „Die kostet zwei Millionen in der Urbanschule und wir hätten dort außerdem noch jährliche Zusatzkosten für den Pächter.“