Korb Bürgermeisterwahl in Korb: Podiumsdiskussion mit den Kandidaten

Korb.

Am Sonntag (12.03.) wird in Korb der Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl: der amtierende Bürgermeister Jochen Müller, der frühere Korber Gemeinderat Manfred Heinrich und der bisher kommunalpolitisch unbekannte Frank Riegler. Um den Korbern die Wahl am Sonntag zu erleichtern, laden wir Bürger und Kandidaten zu einer Podiumsdiskussion am Donnerstag ein.