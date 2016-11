Korb Gasthaus Löwen: Abbruch begonnen

Korb. Anfangs stark umstritten, wurde der Neubau des Mehrfamilienhauses am Korber Löwen-Eck im Herbst 2015 vom Gemeinderat genehmigt. Nun sind die Mauern des ehemaligen Gasthauses „Löwen“ gefallen und – wie auf Facebook zu lesen ist – mit ihnen ein Stück Korber Sportgeschichte: Früher hatten die Ringer „Löwen“ dort ihre Wettkämpfe ausgetragen.

Video: Der Gasthaus „Löwen“ in Korb wurde abgerissen.

Viel diskutiert wurde, als der Investor im Sommer 2015 seine Bauvoranfrage dem Korber Gemeinderat vorlegte (wir berichteten). Von einer „Verschandelung des Ortsbildes“ war die Rede. „Das ist alles, bloß net schee!“, schimpfte damals beispielsweise Grünen-Gemeinderat Gerhard Brenner. Kritisiert wurden insbesondere die eintönige, massive Fassade, die Bauhöhe bei fünf Geschossen sowie die als riskant empfundene Tiefgaragenzufahrt an der Heppacher Straße. SPD-Gemeinderat Jürgen Klotz bezeichnete diese gar als Fehlplanung: „Negativ ist, dass die direkt in dem scharfen Kurvenbereich ist, das ist schon kritisch.“

Neubau weiter von der Straße entfernt

Das Korber Bauamt hingegen signalisierte schon damals: Das Projekt ist baurechtlich zulässig, er erfüllt alle Vorgaben. „Ich kann die städtebaulichen Katastrophe nicht erkennen“, äußerte Bauamtschefin Helga Lambart. Die Verwaltung könne zwar noch Wünsche äußern und beratend tätig werden, jedoch nicht auf die Gestaltung Einfluss nehmen. Als besonders positiv wertete die Verwaltung, dass das neue Gebäude gegenüber dem alten um drei bis 3,50 Meter von der Straße zurückversetzt werden soll. So könne der Gelenkbus künftig um die Kurve fahren, ohne den Gegenverkehr zu behindern.

Planer den Kritikern entgegengekommen

Die Bedenken der Gemeinderäte zerstreuten sich schließlich weitestgehend, als der Bauherr im Juli eine Visualisierung vorstellte: Das dreigeschossige Mehrfamilienhaus mit zwei zurückgesetzten Dachetagen hat darauf eine moderne, freundliche Fassade mit Balkonen in U-Form. Zudem waren die Planer den Kritikern bei der Gestaltung des Erdgeschosses entgegengekommen, das 15 Garagenstellplätze vorsieht. Die Fensteröffnungen waren seit der ersten Planung neu platziert und um vorgesetzte Fassadenelemente ergänzt worden, die begrünt werden können. Auch die Garagenzufahrt entpuppte sich als weniger gefährlich als angenommen: Die Einfahrt ist um fünf Meter nach hinten ins Gebäude versetzt, so dass ausreichend Platz ist, um mit dem Auto davor zu halten. Das Modell fand breite Zustimmung unter den Gemeinderäten und wurde schlussendlich angenommen.

Neuer Bauträger hat Projekt übernommen

Bei dem Bauträger handelt es sich um die WMC Objektbau GmbH mit Sitz in Korb, die das Projekt dem ursprünglichen Investor, der Stuttgarter ETC Invest & Development GmbH, im Frühjahr dieses Jahres abgekauft hatte. Weshalb die ETC den Bau abgestoßen hat, ist Jürgen Winkelhock, Geschäftsführer der WMC, nicht bekannt. „Interne Probleme“, mutmaßt er. Er ist optimistisch: „Die Nachfrage ist groß, bald werden alle 15 Wohnungen ihre Eigentümer gefunden haben.“ Den Verkauf hat die Volksbank Stuttgart übernommen, zehn Wohnungen sind bereits zu Quadratmeterpreisen von 3600 bis 3700 Euro verkauft, fünf noch zu haben. „Vor 14 Tagen haben wir mit dem Abriss begonnen, in weiteren 14 Tagen soll er beendet sein“, so Winkelhock. Dann solle mit dem Bau begonnen werden. Bezugsfähig soll das Gebäude im Herbst 2017 sein. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt knapp fünf Millionen Euro.

Mit den Mauern des Gasthauses „Löwen“ ist nach Ansicht einiger Facebook-Nutzer auch ein Stück Korber Sportgeschichte gefallen. „Das waren noch Zeiten, als die Ringer ihre Heimkämpfe im Löwen-Saal der Gaststätte austrugen“, ist dort beispielsweise zu lesen – in den 50er Jahren hatten die Korber „Löwen“ dort gerungen. Ein Gasthaus war das Gebäude aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr, zuletzt war dort ein Farbenfachgeschäft untergebracht.