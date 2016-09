Korb Gefüllte Pizza wie auf dem Lande

Video: Mit Santoro Pino nimmt uns mit auf eine Kulinarische reise nach Apulien.

„Norditaliener, die etwas richtig Schönes wollen, die müssen zu uns in den Süden kommen“, sagt Santoro Pino. Das gelte natürlich auch für die Touristen. Denn in seiner Heimat Apulien gebe es die schönste Landschaft, das Meer, die Sonne und viele wunderbare Lebensmittel. „Ganz typisch für unsere Region sind Tomaten und Oliven“, erzählt Pino. Die Apulier nennen sie auch das rote und das grüne Gold. Und natürlich gebe es auch noch den weißen Marmor, der für die Region so typisch sei, gerät Pino ins Schwärmen.

Der Betreiber der Italia Antica stammt aus dem 13 000-Einwohner-Städtchen Apricena auf der Hochebene nahe dem Vorgebirge Gargano. Das Gericht, das ihn am meisten an seine Heimat erinnert, ist die Corna di Bufala – zu Deutsch Büffelhorn. Die enthält zwar weder das rote noch das grüne Gold Apuliens, dafür aber andere Zutaten, die traditionell dort hergestellt werden. Fior di Latte (eine Sorte Mozzarella), gegarter Hinterschinken, Ricotta, der italienische Räucherkäse Scamorza und Büffel-Mozzarella kommen in die gefüllte Pizza.

Ein typisches Arme-Leute-Essen sei das früher gewesen, erläutert Pino. „Wie in ganz Süditalien lebte die Landbevölkerung in Apulien früher meist in ärmlichen Verhältnissen.“ Aber einen kleinen Bauernhof mit Rindern, Schweinen und Getreideanbau hätten die meisten gehabt. Die Zutaten für die gefüllte Pizza produzierten sie also selbst. Auch heute noch ist Pinos Familie in Italien in der Landwirtschaft tätig: Sein Sohn produziert das Olivenöl, mit dem Pino in seinem Restaurant kocht, seine Mutter sammelt in den Bergen des Gargano den Oregano zum Würzen.

Pino wird ein wenig traurig, wenn er an seine Heimat Süditalien denkt

Pino ist stolz darauf, aus Süditalien zu stammen. Dennoch wird er immer auch ein wenig traurig, wenn er an seine Heimat denkt: „Es ist eigentlich ein so reiches Land, es gibt so viele Gemüsesorten, die dort wachsen. Aber die Leute machen viel zu wenig daraus“, sinniert er. Deshalb, so sagt er, sei er auch immer ein wenig froh, wenn er von seinem jährlichen Sommerurlaub in Apricena wieder zurück im Schwabenland sei. „Ich bin inzwischen mehr als ein halber Schwabe“, sagt er schmunzelnd.

Ganz Italiener ist er, wenn er übers Essen spricht: „Kochen ist Leidenschaft und Lebensqualität. Gutes Essen gehört zum Leben des Menschen einfach dazu!“ Normalerweise steht er in seinem Restaurant selten selbst am Herd – er hat einen angestellten Koch. Aber alle Gerichte werden in der Italia Antica nach alten Familienrezepten gekocht. Serviert wird dort traditionell italienisches Essen, das ist dem Chef wichtig. „Bei mir gibt es keine Sahnesoße, sondern echte italienische Küche wie bei Mamma“, betont Pino. Wenn auch etwas modernisiert und aufgehübscht, wie beispielsweise die Trüffel-Pizza oder jene mit Blattgold.

Auch die Einrichtung des Restaurants entführt Besucher in südlichere Gefilde: An den Wänden hängen Tonschüsseln, Kupfergeschirr und Bilder italienischer Hafenstädtchen. Aus den Lautsprecherboxen tönt italienische Musik und außer dem Bier sind alle Getränke, die serviert werden, ebenfalls typisch italienisch – vom Wasser bis zum Wein. Ein Besuch in der Italia Antica ist also fast wie ein Kurztrip nach Apulien.