Korb Gewinnerfotos stehen fest

Die sportliche Silhouette einer Läuferin im Gegenlicht, ein Traktor im Wengert, ein hinter Hecken verborgenes Fachwerkhaus: Motive wie diese fangen Leben in Korb ein. Und sie bringen sieben Fotografen ein kleines Stück Ruhm: den Gewinnern des Fotowettbewerbs „Korb vor der Linse“.

Aus über 500 Einsendungen in acht Kategorien wurden die besten Fotografien ausgewählt. Martin Schepers aus Korb vereinte Talent und Glück: Er gewann in der Kategorie „Korber Originale – Gesichter und Menschen“ mit einem Bild der Korber Triathletin Ricarda Lisk. Zusätzlich erhält er Anfang Dezember aus der Verlosung unter den Gewinnern den Hauptpreis: ein iPad Air 2. Die übrigen Gewinner bekommen Einkaufsgutscheine für Korber Geschäfte.

Mehr als 500 Wettbewerbsbeiträge

Die Korberin Nadine Schiek, Vorsitzende des Korber Arbeitskreises Farben und Formen, wurde gleich doppelt ausgezeichnet, in den Kategorien „Kreativ in Korb – Kunst und Kultur“ sowie „Auf den zweiten Blick – Korb im Detail“. Sie fotografierte ein Ausstellungsstück der Korber Köpfe sowie eine Hand, die am Brunnen gekühlt wird. In der Kategorie „Einzigartige Perspektiven – Natur und Landschaft“ belegte Jürgen Räuchle aus Korb den ersten Platz. Ebenfalls aus Korb stammt Yannic Kreß, der in der Rubrik „Das fällt in Auge – Architektur und Design“ für sich entschied. Der Korber René Idler siegte in „Made in Korb – Industrie und Handwerk“. Das beste Foto für „Korb in Aktion – Spaß und Feiern“ schoss Alexander Lämmle, ebenfalls aus Korb. In der Kategorie „In die Luft gehen – Korb von oben“ gewann schließlich der Waiblinger Markus Grund.

Die Jury bestand aus den Fachleuten Peter Rothwein von der Werbeagentur Vicodesign und dem Korber Fotografen Ulrich Zerrer sowie der Rathausmitarbeiterin Christine Humeniuk. Die Kriterien waren Lokalbezug, Gesamteindruck, technische Ausführung, Aussagekraft, Einzigartigkeit und Emotionalität. Die Fotos waren der Gemeindeverwaltung bis zum 24. Oktober zugesandt worden, von Hobbyfotografen ebenso wie von Fotokünstlern.