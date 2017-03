Korb Jochen Müller: „Der Seeplatz gelingt“

Korb. Amtsinhaber Jochen Müller bittet die Korber Bürger nach 24 Jahren an der Spitze des Rathauses um Vertrauen für eine weitere Amtszeit. Der Diplom-Verwaltungswirt zieht eine positive Bilanz der letzten Wahlperiode. Und er sieht Großprojekte wie Schulbau in der Urbanstraße, Hallenbadsanierung und Dorfgemeinschaftshaus auf gutem Wege. Eine Kommune sei nie fertig. Deshalb könne er auch mit der jetzt zeitweise hohen Verschuldung leben.

Video: Jochen Müller, amtierender Bürgermeister von Korb, stellt sich am 12.03. erneut zur Wahl. Im Video steht er Rede und Antwort.

Dass Korb bis Ende 2020 mit rund elf Millionen Euro in der Kreide stehen wird, verdankt sich auch dem aktuell teuersten Bauvorhaben, der Grundschule Urbanstraße. Die Ausgaben liegen hochgerechnet bei 8,6 Millionen. Manche malen schon 10 Millionen an die Wand. Jüngst hat der Gemeinderat die Firma PricewaterhouseCoopers mit der Überprüfung aller Pläne und der Erarbeitung von Maßnahmen zur Kostenreduzierung beauftragt. Wobei keine Garantie damit verbunden sei, dass man große Summen einspart, wie der Schultes betont.

Konsten deckeln? Das hat der Gemeinderat in der Hand

Dass die 8,6 Millionen Euro für Sanierung und Anbau nicht überschritten werden, käme für den Bürgermeister nicht überraschend, bedenkt er die Kostendisziplin, die der Gemeinderat beim Kinderhaus „Schau hinaus“ unter Beweis stellte. „Damals hat er bewiesen, dass er in der Lage ist, kommunale Bauvorhaben kritisch zu prüfen, und es ging. Es ist müßig zu spekulieren, dass es noch teurer wird“, sagt Müller. Kosten deckeln? „Das hat der Gemeinderat in der Hand. Beim Kinderhaus „Schau hinaus“ hat man das eingehalten.“ Erste Einsparungen seien beschlossen. Weitere würden geprüft. Verwaltung und Gemeinderat zögen hier nicht nur an einem Strang, Korb könne sich auch glücklich schätzen, dass es steigende Schülerzahlen hat.

Für barrierefreien Ausbau von Seeplatz und Bushaltestelle

Jochen Müller sieht die Neugestaltung des Korber Seeplatzes auf gutem Wege. So sei die Planung zur barrierefreien Bushaltestelle ebenso beschlossen, wie das Abbiege-Provisorium an der Ausfahrt zur Seestraße umgesetzt. Der große Entwurf von Planstatt Senner sei ja ins Landessanierungsprogramm aufgenommen worden, wenn auch nicht mit dem gewünschten Förderrahmen. So musste das 2,8 Millionen teure Leuchtturmprojekt der Remstal-Gartenschau abspecken. Das Planungsbüro Wolfgang Preuss legte vor Weihnachten einen Entwurf vor, der 20 bis 30 Prozent an Grünfläche opfert, aber dem Gemeinderat in den Grundzügen gefiel - und deutlich günstiger kommt als die Sennersche Totaloperation. Preuss sei beauftragt, diese Planung nun zu verfeinern, sagt der Bürgermeister.

Ausbau der Bushaltestelle und Neuinszenierung des Seeplatzes

Barrierefreier Ausbau und Umgestaltung der Bushaltestelle sowie die Neuinszenierung des Seeplatzes liegen Amtsinhaber Müller besonders am Herzen. „Ich bin da guter Hoffnung, dass wir die einmalige Situation einer grünen Lunge erhalten und gleichzeitig verschiedene Nutzungen wie Hüttenfest, Wochenmarkt, Café und Public Viewing unter einen Hut bringen. Das wird uns gelingen.“ Ein für ihn wichtiger Aspekt dabei sei, dass der geplante rollatorgängige Belag wie auch die barrierefreie Bushaltestelle Hindernisse für gehbehinderte Menschen aus dem Weg räumen.

Attraktivität des Einkaufsstandorts sichern

Das Sanierungsgebiet in der Korber Ortsmitte soll auch dazu beitragen, die Attraktivität des Einkaufsstandorts zu sichern. Stichwort: Kaufkraftbindung an den örtlichen Einzelhandel. „Kaufkraft kann nur gebunden werden, wenn entsprechende Angebote da sind“, weiß Müller, „aber wir müssen realistisch sein: Es wird uns nicht gelingen, ein Mode- oder Schuhgeschäft nach Korb zu bringen.“

Keine Discounter in Gewerbegebieten

Als Rathauschef habe er, wie auch der Gemeinderat, dafür erfolgreich gekämpft, das Ortszentrum mit dem Rewe-Markt aufzuwerten. Mittlerweile zähle der Vollsortimenter zu den bestfunktionierenden Rewe-Märkten der Region Stuttgart überhaupt. „Und wir lassen keine Discounter in Gewerbegebieten zu.“ Darauf legt Müller den allergrößten Wert. „Da war der Gemeinderat sehr konsequent, obwohl man sich damit auch Kritik einhandelt.“ Klar sei für ihn auch: Den von den Korbern gewünschten Drogeriemarkt im Ort anzusiedeln, wäre eine schöne Sache. Die Stadtentwicklung GmbH (Steg) sei damit beauftragt worden, einen Standort zu suchen.

