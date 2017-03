Korb Mann verletzt und beraubt 92-Jährige zvw, 20.03.2017 17:14 Uhr

Symbolbild.

Korb.

Ein Mann hat in Korb eine 92-jährige Frau ausgeraubt. Ein 35-jähriger tunesischer Asylbewerber steht in dringendem Verdacht, der Täter zu sein. Der Mann sitzt mittlerweile in Haft. Die 92-jährige Frau war am Sonntag (19.3.) gegen 14 Uhr zu Fuß in der Winnender Straße unterwegs gewesen, als sie plötzlich von einem Mann geschlagen und ihr die Handtasche entrissen wurde. Die Seniorin stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte die Frau. Der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Kirchstraße. Ein Zeuge verfolgte ihn. Er reagierte vorbildlich, hielt per Notruf Kontakt zur Polizei und gab seine Standorte durch. Die Polizei fahndete mit sieben Streifenbesatzungen nach dem Mann und nahm ihn nach kurzer Zeit in der Kirchstraße fest. Die Kriminalpolizei hat noch am Sonntag die weiteren Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Räuber wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftantrag in Vollzug.

